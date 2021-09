Da Roberto Baggio ad Ambra Sabatini, Maria De Filippi chiama tanti sportivi: quanti campioni tra i banchi per la formazione della nuova classe di Amici

SportFair

E’ iniziato ufficialmente Amici21: questo pomeriggio Maria De Filippo ha dato il via alla nuova edizione di uno dei talent show più seguiti e amati. Per la prima puntata di questo nuovo ‘anno scolastico’, la presentatrice italiana ha scelto di puntare sullo sport, per mandare un messaggio importantissimo, legato alla realizzazione dei sogni, per dimostrare che nulla è impossibile.

Tra i banchi della nuova classe della scuola di Amici tantissimi campioni dello sport, alcuni ancora in attività, altri invece ritirati. Impossibile non notare subito Roberto Baggio, il Divin Codino, ‘capoclasse’ d’eccezione. Con lui anche Filippo Magnini, Ambra Sabatini, Paola Egonu, Flavia Pennetta, accompagnati dagli ormai ‘fedeli’ di Maria Sakara e Castrogiovanni.

Con loro anche dei grandi talenti come Gerry Scotti, Nino Frassica, Linus Dj, Raoul Bova ed Eleonora Abbagnato. Questi grandi campioni hanno ceduto il loro posto ai nuovi studenti di Amici21, lanciando loro un messaggio davvero prezioso, spingendoli a non smettere mai di sognare e a lavorare sodo per raggiungere tutti i propri sogni.