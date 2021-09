Niente più italiani a Metz, fuori agli ottavi Lorenzo Sonego: Rune vince in tre set e vola ai quarti

SportFair

Esce di scena anche l’ultimo italiano al torneo ATP di Metz, Lorenzo Sonego infatti non riesce ad avere la meglio su Holger Rune negli ottavi di finale, vedendo sfumare dunque il passaggio ai quarti. L’azzurro passa in vantaggio al termine del primo parziale, facendosi poi rimontare danese che ribalta il risultato e chiude i conti con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4 dopo due ore e quarantadue minuti di gioco. Nei quarti di finale, Rune se la vedrà con il vincente del match tra Ymer e Carreno-Busta, in campo nella serata di oggi.