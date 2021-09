Jannik Sinner strappa con sudore il pass per gli ottavi degli US Open: piegato Monfils in cinque set

SportFair

Jannik Sinner raggiunge Matteo Berrettini agli ottavi degli US Open, superando in cinque set un coriaceo Gael Monfils. Il tennista italiano suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio sul suo avversario francese, riuscendo a piegarne la resistenza solo dopo 3 ore e 44 minuti di battaglia. Dopo un avvio piuttosto positivo concretizzato con un vantaggio di due set, Sinner abbassa la concentrazione e subisce il pareggio di Monfils, abile ad allungare la contesa al quinto e decisivo parziale. Qui l’azzurro raccoglie le proprie energie e riesce a imporsi in maniera perentoria, chiudendo il match con il punteggio di 7-6, 6-2, 4-6, 4-6, 6-4. Agli ottavi Sinner se la vedrà con il vincente del match tra Zverev e Sock.