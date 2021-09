Miller show ad Aragon: la Ducati davanti a tutti nelle Fp2, bene l’Aprilia con Espargaro

SportFair

E’ terminata la prima giornata di prove libere ad Aragon, con i piloti della MotoGP che sono scesi in pista per la seconda sessione, in vista della gara di domenica sul circuito spagnolo.

Nel pomeriggio di Aragon è stato Jack Miller a far mangiare la polvere ai suoi colleghi: l’australiano della Ducati ha chiuso infatti le FP2 col tempo di 1.47.613, in testa alla classifica, lasciandosi alle spalle l’Aprilia di Aleix Espargaro e la Yamaha di Cal Crutchlow.

Bene Zarco, quarto, davanti a Jorge Martin e a Pecco Bagnaia, mentre Fabio Quartararo ha chiuso al settimo posto, davanti a Marc Marquez, protagonista di una caduta. Venerdì complicato per Valentino Rossi, solo 19° in pista ad Aragon: il Dottore si lascia alle spalle il suo ex compagno di squadra, Maverick Vinales, al suo primo Gp di gara col nuovo team, l’Aprilia, dopo la rottura con Yamaha.