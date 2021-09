Bottas brucia tutti a Monza, ma domani partirà da lontano: Verstappen in pole, Hamilton fatica nella qualifica sprint del Gp d’Italia

SportFair

Si è conclusa la qualifica sprint del Gp d’Italia di F1: è Valtteri Bottas il poleman a Monza, ma il finlandese sorride a metà a causa della penalità inflittagli per la sostituzione della Power Unit, che domani lo costringerà a partire da più lontano e a cedere la prima posizione al secondo classificato.

Al termine dei 18 giri della Qualifica sprint del Gp d’Italia è stato il pilota Mercedes a chiudere davanti a tutti, lasciandosi alle spalle un ottimo Verstappen che domani partirà dalla pole position approfittando della penalità di Bottas e un fantastico Ricciardo, che sarà al via in prima fila al fianco del suo ex compagno di squadra in Red Bull.

In seconda fila ci sarà la coppia inglese formata da Norris ed Hamilton: il campione del mondo non è riuscito a far meglio del quinto posto nella qualifica sprint a causa di un problema poco dopo la partenza che gli ha fatto perdere posizioni.

Qualifica non troppo deludente per le Ferrari che partiranno dalla terza fila, con Leclerc sesto e Sainz settimo nonostante le problematiche riscontrate oggi.