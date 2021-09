Splendida Jasmine Paolini, a Portorose arriva la prima finale in carriera: sconfitta in rimonta Yulia Putintseva

SportFair

Jasmine Paolini conquista la prima finale in un circuito maggiore, raggiungendo l’ultimo atto dello “Zavarovalnica Sava Portoroz“, torneo Wta 250 con un montepremi di oltre 235mila dollari in corso di svolgimento sul cemento di Portorose. L’atleta azzurra supera in rimonta la kazaka Putintseva al termine di un match combattuto e ricco di colpi di scena, iniziato malissimo per la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana prima di prendere una piega positiva. Ben due ore e sedici minuti la durata dell’incontro, concluso in tre set a favore di Jasmine Paolini con il punteggio di 1-6/6-3/6-4, che permette così all’azzurra di staccare il pass per la prima finale della sua carriera dove sfiderà la vincente dell’altra semifinale in programma tra Riske e Juvan.