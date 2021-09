Jasmine Paolini saluta gli US Open: l’azzurra si inchina alla Azarenka ed esce di scena al 2° turno

SportFair

Jasmine Paolini non supera lo scoglio del secondo turno agli US Open 2021, la giocatrice azzurra si inchina a Viktoria Azarenka al termine di una partita da due volti che avrebbe potuto regalare un epilogo diverso. La numero 99 del ranking WTA parte malissimo a inizio match e inanella errori su errori che permettono alla bielorussa di scappare subito avanti, salvo poi alzare il proprio ritmo e rientrare in partita. La Paolini riesce poi ad arrampicarsi fino al tie-break, cedendo poi di schianto alla Azarenka che chiude i conti con il punteggio di 6-3, 7-6 dopo 1 ora e 46 minuti di gioco.