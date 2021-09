Musetti travolto da Opelka agli US Open, fuori anche la Trevisan: troppo forte la Bencic per l’azzurra

SportFair

Il contingente italiano agli US Open 2021 perde altri due esponenti, sia Martina Trevisan che Lorenzo Musetti escono di scena al secondo turno dello Slam statunitense, inchinandosi rispettivamente a Belinda Bencic e Reilly Opelka. Il giocatore azzurro lotta ma non basta per avere la meglio sull’avversario statunitense, bravo a tenere i nervi saldi nei momenti topici del match, imponendosi con il punteggio di 7-6, 7-5, 6-4 dopo due ore e venti minuti di partita. Nel prossimo turno Opelka se la vedrà con il vincente del match tra Cressy e Basilashvili, in programma nella serata di oggi.

Fuori l’ultima azzurra

Con l’eliminazione di Martina Trevisan, non ci sono più azzurre in tabellone agli US Open 2021. La numero 106 del ranking WTA cede troppo semplicemente a Belinda Bencic, abile a imporsi in due set con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e tredici minuti. Una partita piuttosto sottotono per la Trevisan, travolta impietosamente dalla svizzera che stacca così il pass per il terzo turno dove se la vedrà con la vincente del match tra Doi e Pegula.