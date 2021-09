SportFair

Esordio amaro per Lorenzo Musetti al torneo ATP di Sofia: il giovane tennista azzurro è stato sconfitto al primo turno in rimonta. Il numero 61 al mondo è ha ceduto al rivale bulgaro Kuzmanov, 226° al mondo. Il match è terminato dopo tre ore e 7 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. Niente da fare per l’azzurro che solo la settimana scorsa aveva ammesso di venire da un momento difficile dopo la rottura con la sua fidanzata.