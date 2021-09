Niente da fare per Mager a Metz, esordio amaro per l’azzurro: Basilashvili si impone in due set

SportFair

Gianluca Mager esce di scena al primo turno del torneo ATP di Metz, l’azzurro non riesce ad avere la meglio su Basilashvili ed è costretto ad alzare bandiera bianca al termine di un match piuttosto tirato. Il georgiano comincia alla grande prendendo in mano le redini del gioco nel primo set chiuso 6-3, per poi spuntarla al tie-break nel secondo parziale dopo un’ora e mezza di partita. Nel prossimo turno Basilashvili se la vedrà con il vincente del match tra Davidovich Fokina e Gilles Simon, in programma nella giornata di domani.