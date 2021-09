L’ItalVolley è campione d’Europa, battuta la Serbia a casa sua: questa estate è sempre più azzurra

SportFair

E’ tutto vero, la Nazionale Italiana femminile di pallavolo è campione d’Europa, le ragazze del ct Mazzanti zittiscono la Stark Arena di Belgrado gremita da 20mila spettatori e si prendono il titolo continentale, annientando una Serbia troppo convinta di vincere. Paola Egonu e compagne invece ribaltano il pronostico dopo un avvio tutt’altro che positivo, riportando in Italia il titolo continentale dopo un digiuno lunghissimo. Dodici anni fa l’ultima finale delle azzurre, un ricordo negativo cancellato oggi dalle ragazze di Mazzanti con una prestazione maiuscola, utile a stendere la Serbia e a portare la nostra Nazionale sul tetto d’Europa. Un netto 3-1 il risultato finale, maturato con i parziali di 24-26, 25-22, 25-19-25-11 al termine di una partita bellissima e ricca di colpi di scena giocata alla grande dalle azzurre. Una notte speciale, che rende l’estate italiana sempre più bella!

Il tabellino

Tabellino: SERBIA-ITALIA 1-3 (26-24, 22-25, 19-25, 11-25)

SERBIA: Rasic 12, Ognjenovic 3, Lazovic 2, Popovic 13, Boskovic 20, Milenkovic 4. Popovic (L). Busa. N.e: Caric, Mirkovic, Veljkovic, Bjelica, Blagojevic (L), Kocic. All. Terzic

ITALIA: Pietrini 13, Danesi 8, Egonu 29, Sylla 20, Chirichella 1, Orro. De Gennaro (L). Gennari, Malinov 2,Parrocchiale. N.e: Bonifacio, Nwakalor, Mazzaro, D’Odorico. All. Mazzanti

Arbitri: Burkiewicz e Ozbar.

Durata Set: 34′, 27′, 22′, 21′.

Serbia: 1 a, 12 bs, 11 m, 22 et.

Italia: 8 a, 12 bs, 13 m, 22 et.