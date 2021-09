Cinque su cinque, l’Italia va agli ottavi da imbattuta all’EuroVolley: la Repubblica Ceca si arrende 3-1

SportFair

Cinque su cinque, l’Italia non sbaglia un colpo all’EuroVolley 2021 maschile e si qualifica a punteggio pieno agli ottavi di finale, superando anche la Repubblica Ceca nell’ultimo match del Gruppo B. Gli azzurri non lasciano scampo nemmeno ai padroni di casa, imponendosi con il risultato di 3-1 (25-20, 25-21, 23-25, 25-22) al termine di una partita quasi del tutto dominata, fatta esclusione per il terzo parziale vinto dai cechi. Per il resto è un monologo di Giannelli e compagni, che inanellano così la quinta vittoria consecutiva dopo quelle con Bielorussia, Montenegro, Bulgaria e Slovenia. L’Italia adesso agli ottavi incontrerà l’Estonia, giunta quarta nella Pool D, in un match in programma domenica alle ore 16 ancora ad Ostrava.

La partita

Anche oggi la giovane formazione tricolore si è resa protagonista di una prova di grande maturità esprimendo come di consueto un’ottima qualità di gioco frutto di una notevole organizzazione e capacità di gestione delle fasi clou anche dopo aver ceduto qualcosa nel terzo set vinto dai cechi ed aver sofferto molto nel finale del quarto. Ora Giannelli e compagni avranno a disposizione due giorni per preparare al meglio la prima sfida da dentro o fuori di questa rassegna continentale nella quale hanno già fatto vedere cose davvero interessanti.