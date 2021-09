Monumentale Italia all’EuroVolley di Belgrado, schiantata l’Olanda 3-1: in finale per l’oro c’è la Serbia

SportFair

La finale è realtà, l’Italia conquista il pass per l’ultimo atto dei Campionati Europei di pallavolo femminile, annientando l’Olanda in semifinale con un secco 3-1. Partita pressoché perfetta quella delle azzurre del ct Mazzanti, capaci di togliere ogni riferimento alle olandesi e piegando la loro resistenza con le bordate di Paola Egonu e Miriam Sylla. Un risultato mai in discussione, tranne che nel quarto set, che rispecchia quasi esattamente quello maturato nell’ultimo confronto tra Italia e Olanda, terminato 3-0 in occasione del Preolimpico del 2019.

La finale con la Serbia

Alla Stark Arena di Belgrado in Serbia, l’Italia prende subito le misure all’Olanda e guida il gioco fin dai primi minuti di gara. Il ct Mazzanti si affida al solito sestetto con Orro-Egonu in diagonale, Danesi e Chirichella centrali, Sylla e Pietrini schiacciatrici con De Gennaro libero: una formazione ben rodata capace di iniziare al meglio l’incontro. Le azzurre scappano avanti e tengono bene il vantaggio, chiudendo il primo set 25-19 e replicando nel secondo con il punteggio di 25-17, indirizzando come meglio non potrebbero il match in vista del terzo set. Qui però le olandesi hanno un sussulto d’orgoglio e dimezzano lo svantaggio, per poi cedere di schianto nell’ultimo parziale. L’Italia si impone dunque 3-1 e stacca il pass per la finale, dove sfiderà la favorita Serbia che ha piegato 3-1 la Turchia grazie a ben 39 punti di una surreale Boskovic.