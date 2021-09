Uragano Italia sulla Lettonia, dominio assoluto degli azzurri: staccato il pass per i quarti dell’EuroVolley 2021

SportFair

Pronostico rispettato e quarti di finale in tasca per l’Italia, che spazza via la Lettonia e si qualifica tra le migliori otto nazionale degli Europei di volley maschile 2021. Tutto semplice per la formazione azzurra al cospetto di un’avversaria presentatasi a questo match con una sola vittoria e quattro sconfitte nel girone, a fronte del 5 su 5 centrato da Giannelli e compagni nella prima fase della competizione. Una sfida durata lo spazio di 75 minuti, utili all’Italia per imporsi con il punteggio di 3-0 maturato con i parziali di 25-14/25-13/25-16. Numeri impietosi a favore della squadra azzurra, che centra così la sesta vittoria consecutiva in questo EuroVolley 2021 con soli due set persi, un modo perfetto per avvicinarsi ai quarti di finale dove l’Italia attende adesso la vincente di Germania-Bulgaria.