Tris Italia all’EuroVolley 2021, gli azzurri annientano anche alla Bulgaria: confermato il primato nel girone

Terza vittoria consecutiva per l’Italia all’EuroVolley 2021, i ragazzi di coach De Giorgi sfornano una gran prestazione contro la Bulgaria e si impongono con il risultato di 3-1, mantenendo il primato nella Pool B. Un match complicato quello di oggi, risolto alla grande dagli azzurri con tre set superlativi al netto di uno completamente sbagliato, che non evita alla Nazionale Italiana maschile di pallavolo di portare a casa tre punti importanti in vista del prosieguo del torneo. Mai in discussione la gara giocata a Ostrava, conclusa con i parziali di 25-19/25-18/17-25/25-12 che certificano la supremazia in campo degli azzurri, attesi adesso mercoledì dal match contro la Slovenia.