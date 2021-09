La processione di Zandvoort premia Verstappen, vittoria e (nuovo) primato per Max: Ferrari sfiorite e… doppiate

SportFair

Bella l’atmosfera, stupenda la pista con le sue sopraelevate, ma bruttissimo lo spettacolo visto in questo rinnovato GP d’Olanda. A distanza di 35 anni dalla vittoria ottenuta da Niki Lauda nell’ultima edizione tenutasi sul circuito di Zandvoort, il testimone passa nelle mani di Max Verstappen che rispetta i pronostici e si prende la seconda vittoria consecutiva dopo quella ‘farsa’ arrivata in Belgio. Una gara dominata dal pilota della Red Bull, rimasto al comando dall’inizio fino alla fine, tenendo a bada Lewis Hamilton e la Mercedes mai in grado di mettere in discussione il successo di Verstappen.

Primato ritrovato

Dopo aver accorciato il gap al termine della gara farsa in Belgio, Max Verstappen si riprende il primato nel Mondiale grazie al successo centrato davanti ai suoi tifosi, salendo a più tre su Lewis Hamilton alla vigilia del suggestivo appuntamento di Monza. Un gap che avrebbe potuto essere più ampio per l’errore commesso da Bottas, capace di sfilare il punto addizionale per il giro veloce a Hamilton nel terzultimo giro, costringendo Lewis a rientrare ai box in fretta e furia per riprenderselo. Un mezzo disastro che avrebbe fatto salire la tensione nel box Mercedes, considerando la serratissima lotta con Red Bull in cui ogni punticino appare fondamentale.

Ferrari doppiate

Giornata incolore per le due Ferrari, che non riescono mai a impensierire i propri avversari, rimanendo fino all’ultimo giro al 5° e 6° posto, prima che Alonso riesca a mettersi tra Leclerc e Sainz, superando il connazionale e relegandolo in 7ª piazza. Un pomeriggio incolore reso ancora peggiore dal doppiaggio subito da Max Verstappen, un’altra nota negativa in un week-end che avrebbe potuto regalare altri risultati al Cavallino. L’obiettivo adesso è dimenticare in fretta la gara di Zandvoort per concentrarsi sul prossimo GP di Monza, dove la Ferrari sarà chiamata a tutt’altra prestazione davanti ai propri esigenti tifosi.