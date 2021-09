Stefan Kung si conferma campione d’Europa a cronometro a Trento: Filippo Ganna d’argento per soli 7 secondi

SportFair

Sette secondi. Questo è il gap che non ha permesso a Filippo Ganna di prendersi il titolo di campione d’Europa nella rassegna continentale di ciclismo di scena a Trento, in Trentino Alto Adige. Il campione del mondo di specialità deve arrendersi a Stefan Kung, che difende come meglio non potrebbe la corona e se la tiene ben stretta sul capo con una prestazione monstre. Lo svizzero divora i 22,4 chilometri previsti dal programma in 24’29″85, rifilando ben 7″70 a Filippo Ganna e 14″56 a Remco Evenepoel, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo al termine di questa prova. Dopo l’oro ottenuto ieri nel Team Mixed Relay dunque, il corridore italiano non riesce a centrare il secondo titolo continentale, dovendosi accontentare di un secondo posto che lascia l’amaro in bocca per la super prestazione offerta oggi, che purtroppo non è bastata per conquistare l’agognato gradino più alto del podio.

La top ten della crono agli europei di ciclismo:

1) KÜNG Stefan 00:24:29

2) GANNA Filippo 00:24:37.55 a 00:07.70

3) EVENEPOEL Remco 00:24:44.41 a 00:14.56

4) BISSEGGER Stefan 00:24:52.97 a 00:23.11

5) WALSCHEID Maximilian Richard 00:25:07.92 a 00:38.07

6) AFFINI Edoardo 00:25:08.23 a 00:38.38

7) ASGREEN Kasper 00:25:21.06 a 00:51.21

8) BODNAR Maciej 00:25:33.86 a 01:04.01

9) CAVAGNA Rémi 00:25:35.54 a 01:05.69

10) ALMEIDA João 00:25:46.07 a 01:16.22