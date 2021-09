Il primo gol di Pessina in Champions regala tre punti all’Atalanta: lo Young Boys lotta ma si arrende

SportFair

Prima vittoria per l’Atalanta in questa edizione della Champions League, i nerazzurri soffrono ma non lasciano scampo allo Young Boys, reduce dal successo casalingo ottenuto contro il Manchester United. Ci pensa Matteo Pessina a regalare tre punti pesantissimi alla squadra di Gasperini, diventando peraltro il primo italiano a segnare nella massima competizione europea con la maglia dell’Atalanta. Un tap-in su assist di Zapata che permette così ai nerazzurri di portarsi al comando del proprio gruppo, considerando il pareggio ottenuto all’esordio in Spagna contro il Villarreal.

Buone notizie per Gasp

Nonostante la sofferenza per sbloccare il risultato, l’Atalanta conferma la propria crescita andando a vincere una partita complicatissima. Tutt’altro che semplice per i nerazzurri avere ragione di uno Young Boys tutto cuore e grinta, capace di difendere lo 0-0 con le unghie e con i denti fino al tap-in di Pessina, decisivo ai fini del risultato finale. Buone notizie per Gasperini anche per quanto riguarda Muriel, tornato in campo dopo un lungo infortunio che ha messo in difficoltà l’allenatore nerazzurro. Tecnica e accelerazioni per il colombiano, pronto adesso per essere lanciato in campo domenica contro il Milan, nello scontro diretto della settima giornata di Serie A.