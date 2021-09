Squillo Suzuki con Rins nel warm-up del GP di San Marino, Bagnaia si accoda a Quartararo: Rossi continua a soffrire

SportFair

Alex Rins è il più veloce al termine del warm-up del GP di San Marino, il pilota della Suzuki chiude davanti a tutti l’ultima sessione prima della gara in programma questo pomeriggio alle ore 14. Lo spagnolo ferma il crono sull’1:32.521 e precede la Yamaha di Fabio Quartararo, abile a piazzarsi a sua volta davanti alla Ducati di Bagnaia. Quarto tempo per l’altra Suzuki di Mir, mentre Aleix Espargaro chiude quinto tenendo alle sue spalle le due DesmosediciGP di Jack Miller e Michele Pirro. Ottimo l’ottavo tempo di Enea Bastianini, con Binder e Bradl che completano la top-ten del warm-up. Undicesimo Marc Marquez davanti al compagno Pol Espargaro, diciannovesimo infine Valentino Rossi ancora in difficoltà con la gomma posteriore della sua Petronas.

I risultati del warm-up del GP di San Marino: