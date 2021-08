Delusione Sonego agli US Open, l’azzurro ko al 1° turno con il numero 144 del ranking: out anche Mager

SportFair

Lorenzo Sonego non riesce a superare lo scoglio del primo turno agli US Open 2021, esordio amaro per il giocatore torinese che cede in quattro set al tedesco una Otte. Una partita piuttosto equilibrata, risolta dal numero 144 del mondo grazie ad una maggiore efficacia nei colpi e ad una tenuta mentale migliore rispetto a quella di Sonego. Un ko che brucia quello subito dall’italiano, costretto ad arrendersi con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 dopo quattro ore e sette minuti di gioco.

Peccato per Mager

Lotta, combatte, ci crede ma alla fine Gianluca Mager deve salutare gli US Open al primo turno. Il tennista azzurro va vicinissimo al successo contro l’australiano Thompson, cedendo solo al tie-break del quinto set al termine di una partita epica. In vantaggio dopo la prima frazione, Mager si fa rimontare e superare dal suo avversario, salvo poi rimettere le cose a posto nel quarto set. Nel finale la partita resta equilibrata fino al tie-break, quando Thompson compie l’allungo decisivo e chiude con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5, 2-6, 7-6 dopo più di tre ore e mezza di battaglia.