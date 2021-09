Brindisi e Venezia alzano bandiera bianca: Olimpia Milano-Virtus Bologna sarà la finale di Supercoppa

SportFair

Sudore, fatica e vittoria. Tre elementi che accomunano le due semifinali di Supercoppa Italiana di basket, andate in scena nella giornata di oggi alla Unipol Arena di Bologna. Partite avvincenti e ricche di colpi di scena, decise dalla classe dei campioni a disposizione di Ettore Messina e Sergio Scariolo. Saranno infatti l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna a giocarsi il trofeo alle 21 di martedì sera, grazie ai successi ottenuti rispettivamente contro Brindisi e Venezia.

Vittorie sofferte

Una vittoria, quella di Melli e compagni, arrivata nell’ultimo quarto grazie ad una super prestazione di squadra, fondamentale per ribaltare il punteggio e prendersi la qualificazione con il risultato di 72-67. Combattutissima anche l’altra semifinale tra Venezia e Bologna, con la Virtus riuscita a imporsi di misura per 72-71 grazie ai 17 punti di Hervey e ai 14 di Teodosic. Appuntamento a domani sera dunque, quando andrà in scena una finale che promette spettacolo e sorprendenti colpi di scena.