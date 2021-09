Definite le semifinaliste della Supercoppa Italiana di Basket: Venezia e Milano a valanga, avanti anche Brindisi e Bologna

SportFair

La Supercoppa Italiana di Serie A di basket regala spettacolo e colpi di scena nelle gare dei quarti di finale, giocate oggi alla Unipol Arena di Bologna. Giornata che comincia subito forte con il match tra Pesaro e Venezia, vinto dalla formazione di coach De Raffaele con il punteggio di 51-83. Partita mai in discussione e sempre dominata dai veneti, che chiudono il secondo parziale addirittura per 25-3, mettendo una seria ipoteca sull’incontro vinto senza fatica. Più equilibrata invece la sfida tra Brindisi e Sassari, conclusasi con la vittoria dei pugliesi con il risultato di 76-66, su cui c’è la firma di Perkins autore di 21 punti.

Bene Milano e Bologna

Successo larghissimo invece per l’Olimpia Milano che non lascia scampo a Treviso, annientandola con il punteggio di 108-60. Addirittura +35 il vantaggio della squadra di Ettore Messina all’intervallo, un gap impossibile da ricucire per i veneti che si arrendono quasi senza lottare. Nell’ultimo incontro la Virtus Bologna stacca il pass per le semifinali di Supercoppa Italiana superando Tortona 74-66, un successo macchiato dall’infortunio di Ekpe uscito in barella per un guaio al ginocchio.