Max Verstappen da 10 e lode a Zandvoort, pole position a casa sua: battuto Hamilton di 38 millesimi

Davanti ai suoi tifosi non poteva sbagliare, per questo motivo Max Verstappen si è preso la pole position del GP d’Olanda scatenando il boato del pubblico presente sulle tribune del circuito di Zandvoort. Un capolavoro quello del pilota della Red Bull, autentico dominatore delle Qualifiche dalla Q1 fino alla Q3, con Lewis Hamilton avvicinatosi a 38 millesimi ma senza riuscire a strappare la pole al proprio diretto rivale. Un tempo entusiasmante quello di Max Verstappen, un 1:08.885 che vale la decima partenza al palo in carriera per l’olandese, la più bella perché ottenuta davanti al proprio pubblico.

La top-ten

Prima fila dunque con Max Verstappen e Lewis Hamilton a marcarsi da vicino al via del GP d’Olanda, con Valtteri Bottas e Pierre Gasly alle loro spalle pronti ad approfittare di ogni minimo errore. Terza fila per le Ferrari di Leclerc e Sainz, con il monegasco costretto a rimanere alle spalle del compagno di squadra per soli 10 millesimi. Splendido il settimo posto di Antonio Giovinazzi, che risponde alla grande alle insistenti voci di mercato tenendo dietro le due Alpine di Ocon e Alonso. Decimo infine Daniel Ricciardo, staccato di oltre un secondo da Max Verstappen.