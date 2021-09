Gone Bagnaia (Ara)gon, super pole di Pecco al MotorLand: Jack Miller completa la doppietta Ducati

SportFair

Si tinge di rosso il pomeriggio di Aragon, la Ducati domina in lungo e in largo le Qualifiche in terra spagnola, lanciando segnali importanti in vista del Gran Premio in programma domani. Imprendibile Pecco Bagnaia in sella alla sua DesmosediciGP, il pilota italiano ferma il crono sull’1:46.322 e rifila oltre tre decimi a Jack Miller, bravo a completare la doppietta Ducati proprio sotto la bandiera a scacchi. Niente da fare per Fabio Quartararo, che deve accontentarsi del terzo posto in griglia che completa la prima fila. Quarto tempo invece per Marc Marquez che, dopo la miglior prestazione delle FP4, chiude con 4 decimi di ritardo da Bagnaia, riuscendo comunque a tenere dietro Jorge Martin e Aleix Espargaro che chiudono la seconda fila. Joan Mir è settimo con alle spalle Pol Espargaro ed Enea Bastianini, decimo invece Zarco che apre la quarta fila da cui scatterà insieme a Nakagami e Binder.