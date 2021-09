Pomeriggio amaro per Lazio e Roma, Immobile e Pellegrini non bastano: sorridono Cagliari e Verona

SportFair

Una quarta giornata di campionato amara per le squadre del centr’Italia. Lazio e Roma sono state fermate rispettivamente da Cagliari e Verona. La Lazio di Sarri è riuscita a sbloccarsi solo sul finale del primo tempo, con una rete di Immobile, ma nel secondo tempo Joao Pedro e Balde sono riusciti a mettere in difficoltà i padroni di casa. Sul finale a salvare il risultato è stato Cataldi, che ha regalato alla Lazio un punto. Pomeriggio ancora più complicato invece per la Roma: la squadra allenata da Mourinho ha incassato una brutta sconfitta contro il Verona. Pellegrini e l’autorete di Ilicic non sono bastati ai giallorossi. Il Verona invece sorride grazie alle reti di Barak, Caprari e Faraoni.