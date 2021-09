A Misano comanda sempre la Ducati, Bagnaia domina il Day-1 dei test: Valentino Rossi sfiora la top-ten

SportFair

Cala il sipario sulla prima giornata di test sul circuito di Misano, sede dell’ultimo Gran Premio del Mondiale di MotoGP vinto da Pecco Bagnaia davanti a Fabio Quartararo domenica scorsa. Il pilota della Ducati si conferma il più veloce in pista anche in questo Day-1, firmando il miglior crono sull’1:31.524 e precedendo la Honda ufficiale di Pol Espargaro e la LCR di Nakagami. Joan Mir si issa al quarto posto in sella alla propria Suzuki, seguito da Aleix Espargaro e da un ottimo Luca Marini, abile a precedere la Ducati ufficiale di Miller e la Yamaha di Quartararo. Completano la top-ten Jorge Martin e Brad Binder, mentre Valentino Rossi chiude undicesimo davanti a Oliveira e Zarco.