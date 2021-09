Bagnaia show a Misano: sue le Fp3 del Gp di San Marino, Quartararo migliora

SportFair

Sono terminate le Fp3 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Dopo i grossi spaventi di questa mattina durante le prove libere di Moto3, non è mancato lo spettacolo con i campioni della top class. Non sono mancate le cadute anche nella sessione di MotoGP, con Valentino Rossi e Marc Marquez, tra i tanti, finiti a terra. Al termine delle FP3 è la Ducati a sorridere: Bagnaia è il pilota più veloce della mattina. Il ducatista ha chiuso in testa, lasciandosi alle spalle Quartararo e Miller. Quarto tempo per il campione del mondo in cariac, Mir, seguito da un buon Vinales, che sta piano piano trovando il feeling con la sua Aprilia. Fuori dalla top ten le altre Yamaha, con Morbidelli, Rossi e Dovizioso rispettivamente 15°, 20° e 22°.