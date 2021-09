Acuto di Fabio Quartararo nelle FP3 di Aragon, Ducati e Honda volano in Q2: Valentino Rossi fuori dalla top-10

SportFair

Fabio Quartararo comincia come meglio non potrebbe il sabato di Aragon, dominando la terza sessione di prove libere in sella alla sua Yamaha ufficiale. Nonostante non digerisca appieno la conformazione del circuito spagnolo, il Diablo chiude davanti a tutti in 1:46.926 precedendo Aleix Espargaro e Joan Mir, apparsi solidi fin dalle sessioni di ieri. Bene le due Ducati di Bagnaia e Miller che si piazzano rispettivamente in quarta e quinta posizione, tenendo alle spalle la Pramac di Jorge Martin e la coppia Honda formata da Pol Espargaro e Marc Marquez. Biglietto per la Q2 anche per Nakagami e Bastianini, mentre Zarco e Valentino Rossi dovranno passare dalla Q1 insieme a Rins.