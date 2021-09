Viñales trova il feeling con l’Aprilia, suo il miglior tempo nelle FP1 di Misano: ultimo Andrea Dovizioso

SportFair

Maverick Viñales inizia come meglio non potrebbe il fine settimana di Misano, centrando il miglior tempo al termine delle FP1. Il pilota spagnolo ferma il crono sull’1:32.666 in sella alla sua Aprilia, precedendo di soli 80 millesimi la Suzuki di Joan Mir. Alle sue spalle le due Ducati di Bagnaia e Miller, seguite da Alex Rins e da Pol Espargaro. Settimo Fabio Quartararo su Yamaha, mentre Marc Marquez non va oltre la nona posizione davanti ad Aleix Espargaro. Diciannovesimo Valentino Rossi, ultimo invece Andrea Dovizioso al primo impegno ufficiale su Petronas.