La Juventus ritrova il sorriso in Champions League: Malmoe sconfitto 3-0, Freuler e Gosens regalano un buon pareggio all’Atalanta

Dopo un avvio di stagione difficile, per nulla positivo dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha ritrovato finalmente il sorriso e lo ha fatto questa sera all’esordio stagionale in Champions League.

Buona la prima per Allegri e i suoi ragazzi in campo per la prima partita della fase a gironi della competizione europea: la Juventus, grazie alle reti di Alex Sandro, Dybala e Morata, ha sconfitto il Malmoe.

Una splendida vittoria, che arriva proprio poche ore dopo la sconfitta del Manchester United di Cristiano Ronaldo contro lo Young Boys. Primo successo stagionale per la Juventus, dunque, dopo tre partite difficili in Serie A, con le quali i bianconeri sono riusciti a portare a casa solo 2 punti.

Serata positiva anche per l’Atalanta, che ha pareggiato contro il Villarreal, campione in carica di Europa League grazie alle reti di Freuler e Gosens.