Infinito Seppi, stende Hurkacz in rimonta e vola al 3° turno degli US Open: bene anche Berrettini che stende Moutet

Matteo Berrettini e Andreas Seppi avanzano al terzo turno degli US Open 2021, proseguendo il proprio percorso nell’ultimo Slam della stagione internazionale di tennis. Il numero uno azzurro si sbarazza in quattro set del francese Moutet, soffrendo solamente nei primi due parziali, prima di chiudere la contesa con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4, 6-3 in quasi tre ore e mezza di battaglia. Un successo sudato ma meritato per Berrettini, che nel prossimo turno affronterà il bielorusso Ivashka, abile ad eliminare in tre set il canadese Pospisil.

Seppi show

Nonostante i dispendiosi cinque set di due giorni fa, Andreas Seppi riesce a superare anche lo scoglio del secondo turno agli US Open, battendo in quattro set il polacco Hurkacz. Parte male la sfida per l’alto-atesino, che va subito sotto per poi rimontare alla grande, imponendosi dopo quasi tre ore di partita con il risultato di 2-6, 6-4, 6-4, 7-6. Il prossimo avversario di Seppi sarà adesso il tedesco Otte, capace di superare in tre set lo statunitense Kudla.