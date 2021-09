Conferenza stampa infuocata tra ‘Canelo’ Alvarez e Plant: davanti ai giornalisti scoppia una furiosa rissa [VIDEO]

L’incontro tra Saul ‘Canelo’ Alvarez e Caleb Plant promette spettacolo, soprattutto dopo quanto successo durante la conferenza stampa tenutasi nella giornata di ieri. L’attuale campione dei pesi supermedi WBO, WBA e WBC e il detentore del titolo mondiale IBF sono venuti alle mani nel corso dell’incontro con i media, accendendo una rivalità che toccherà il suo apice il prossimo 6 novembre, quando i due sfidanti saliranno sul ring della MGM Gran Garden Arena di Las Vegas. Davanti a microfoni e videocamere, prima Canelo ha rifilato una spinta al suo avversario, con quest’ultimo che ha reagito con un pugno mancino che però non ha colpito il messicano. Immediato l’intervento della sicurezza, che ha diviso i due pugili prima che la situazione degenerasse e qualcuno potesse farsi del male. Nonostante il 6 novembre sia ancora lontano, la sfida tra Saul ‘Canelo’ Alvarez e Caleb Plant: Las Vegas si prepara dunque ad ospitare un mach che promette scintille e spettacolo.

Chaos at the Canelo vs Plant press conference 🤯

(via @ShowtimeBoxing)pic.twitter.com/JH5BlMwG21

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 21, 2021