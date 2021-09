Allarme in casa Mercedes, rischio penalità per Hamilton e Bottas a Monza: c’è la conferma di Wolff

SportFair

Sono giorni intensi e complicati in casa Mercedes, dove bisogna fare i conti non solo con la velocità della Red Bull ma anche con i problemi di affidabilità delle due Frecce d’Argento. In occasione del GP di Monza c’è il rischio che il team campione del mondo riceva una penalità che comprometta il week-end brianzolo, dando via libera a Max Verstappen verso la terza vittoria consecutiva dopo quelle di Spa e Zandvoort. Toto Wolff ha fatto capire che l’eventualità esista eccome, anche se per averne certezza bisogna attendere l’inizio del week-end.

Motore a rischio

Intervenuto al Salone di Monaco, Toto Wolff ha parlato del prossimo GP d’Italia esprimendo le proprie perplessità sul motore Mercedes: “sui nostri motori c’è un componente che cede. E ha ceduto diverse volte. Ne dovremo montare un altro in Italia, questo fine settimana”. Parole che non promettono nulla di buono per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, visto che dovrebbero fare i conti con una penalizzazione di dieci posizioni in griglia per la quarta unità stagionale. Un portavoce della Mercedes però ha voluto spiegare meglio le frasi del manager austriaco, sottolineando come nessuna decisione sia stata ancora presa dal team.Non resta che attendere le prossime ore, ma il week-end italiano della Mercedes rischia di partire in salita già dalla sessione del venerdì.