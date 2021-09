Niente ritiro, Sebastian Vettel rinnova con l’Aston Martin: farà coppia con Lance Stroll anche nel 2022

SportFair

Niente ritiro, Sebastian Vettel sarà al via del Mondiale di Formula 1 anche nel 2022 al volante dell’Aston Martin, continuando a fare coppia con Lance Stroll. L’ufficialità del rinnovo del tedesco è stata annunciata questa mattina dalla scuderia guidata da Lawrence Stroll, che ha confermato in blocco dunque la line-up del 2021. Per Vettel si tratterà della stagione numero 16 in Formula 1, la seconda con l’Aston Martin dopo quelle vissute con Bmw, Toro Rosso, Red Bull e Ferrari.

Le parole di Vettel

Una nuova sfida per il tedesco, che avrà dunque il compito di guidare il team verso una nuova era, dal momento che il 2022 segnerà la più grande rivoluzione regolamentare dal 1983: “non vedo l’ora di correre con la nuova generazione di vetture di F1 – le parole di Vettel – il loro look è molto diverso e i nuovi regolamenti tecnici dovrebbero consegnarci monoposto in grado di inseguire i concorrenti molto più da vicino rispetto al passato. Gare più emozionanti saranno fantastiche per i piloti e per i fan. I cambiamenti sono così sensibili che ogni squadra partirà da un nuovo inizio, quindi sarà una grande opportunità per noi. Credo nella forza della nostra nuova squadra in crescita, quindi non vedo l’ora che arrivi il 2022″.