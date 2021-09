Tre ladri gli tendono una feroce imboscata e lo rapinano: attimi di tremenda paura per Roberto Ayala

SportFair

Tremenda disavventura per Roberto Ayala, l’ex difensore del Milan e attuale collaboratore del ct dell’Argentina è stato vittima di un’imboscata tesagli da tre malviventi. L’episodio è avvenuto lunedì mattina su un’autostrada non lontana da Buenos Aires, quando i tre rapinatori hanno affiancato Ayala e lo hanno obbligato a consegnargli il suo smartphone e 650mila pesos (5mila euro in contanti). Il 48enne è rimasto sconvolto per le modalità dell’imboscata, visto che i malviventi lo hanno affiancato e costretto a fermarsi con ripetuti lanci di pietre, dopo avergli bucato due pneumatici. Armati fino al collo, i ladri hanno obbligato Ayala a consegnare soldi e cellulare per poi dileguarsi, mentre l’ex giocatore argentino ha chiesto aiuto a un altro automobilista per poter chiamare il 911.