Europei di calcio femminile 2022: raddoppia il montepremi, la decisione dell’Uefa

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito ieri a Chişinău, in Moldavia, e ha approvato un sostanziale aumento dell’importo distribuito alle squadre partecipanti, insieme a un nuovo modello di distribuzione, in vista dell’inizio dell’attesissimo torneo finale del Campionato Europeo Femminile UEFA in Inghilterra nell’estate 2022 .

Le 16 squadre qualificate si divideranno un totale di 16 milioni di euro, il doppio del montepremi totale di 8 milioni di euro distribuito a UEFA Women’s Euro 2017 nei Paesi Bassi. La distribuzione finanziaria includerà maggiori importi garantiti e bonus basati sul rendimento per la fase a gironi.

Inoltre, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato per la prima volta l’introduzione di un programma di benefit per i club, mettendo a disposizione un importo totale significativo di 4,5 milioni di euro per premiare i club europei che rilasciano giocatori per la fase finale del torneo UEFA Women’s Euro per il loro contributo al successo dell’evento.

L’aumento delle distribuzioni finanziarie e l’introduzione di un programma di benefit per i club sono iniziative strategiche chiave della strategia UEFA per il calcio femminile – TimeForAction, che garantiscono la distribuzione di più denaro che mai nel calcio femminile.

I dettagli completi dello schema di distribuzione finanziaria saranno resi disponibili nei prossimi giorni.

Nuovo modello di pagamenti di solidarietà per le competizioni per club maschili

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un modello di pagamento di solidarietà rafforzato per i club non partecipanti, riaffermando così il forte impegno finanziario della UEFA per l’intero calcio europeo e garantendo una maggiore solidarietà finanziaria a un più ampio spettro di club che non partecipano alle competizioni UEFA per club per il 2021 -24 ciclo. Ciò rafforzerà le solide fondamenta su cui è costruito il gioco in Europa.

Le modifiche chiave includono

Quote aumentate per tutte le cinque federazioni che non rientrano nelle prime cinque federazioni e quote limitate per le cinque federazioni principali (NB: le prime cinque federazioni sono Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia)

Divario ridotto tra le federazioni con e senza club che partecipano alla fase a gironi della UEFA Champions League

Riduzione del peso delle quote di mercato e distribuzione più basata su principi sportivi equi e riconoscibili

La solidarietà del 4% per i club non partecipanti (140 milioni di euro sulla base di un fatturato complessivo previsto di 3,5 miliardi di euro) sarà integrata dal 30% delle entrate generate dalle competizioni per club sopra i 3,5 miliardi di euro fino a un massimo di 35 milioni di euro.

Di conseguenza, si prevede un totale di 175 milioni di euro di ricavi della competizione per i club non partecipanti rispetto ai 130 milioni di euro del ciclo 2018-21 e la quota riservata alle non prime cinque federazioni aumenterà a 132,5 milioni di euro. (circa 50 milioni di euro in più rispetto al regime precedente, con un incremento di oltre il 60%).

I dettagli completi del modello di distribuzione solidale saranno resi disponibili a tempo debito.

La prossima riunione del Comitato Esecutivo UEFA si svolgerà a Montreux, in Svizzera, il 16 dicembre 2021, il giorno del sorteggio della UEFA Nations League 2022/23 nello stesso luogo.