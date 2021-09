Diletta Leotta e le foto rubate: “mi sentivo nuda anche se avevo i vestiti, è stato un momento tragico”

SportFair

Sono passati diveri anni ormai dallo scandalo che ha vista coinvolta Diletta Leotta, le cui foto intime sono finite in rete, creando scalpore. La conduttrice siciliana è riuscita ad affrontare al meglio quella situazione davvero spiacevole e adesso lotta ogni giorno per far aiutare tante donne che, come lei, subiscono ogni giorno qualsiasi tipo di violenza.

Diletta Leotta è intervenuta nel programma di Veronica Gentili di Videonews “Buoni o Cattivi”, che ha dedicato la seconda puntata proprio alla violenza sulle donne, raccogliendo diverse testimonianze.