Quest’Italia ci fa piangere, dai ringraziamenti alla sua squadra all’Inno di Mameli da brividi: che emozioni con Elisa Balsamo campionessa del mondo [VIDEO]

SportFair

Un sabato pomeriggio magico, quello di ieri, con Elisa Balsamo che è la nuova campionessa del mondo di ciclismo su strada. L’atleta azzurra, che alle Olimpiadi di Tokyo non è riuscita a brillare nelle prove in pista, si è presa la sua rivincita ed è salita sul gradino più alto del podio iridato, grazie ad uno splendido lavoro di squadra.

Squadra che Elisa ha ringraziato in lacrime, perchè se non fosse stato per le sue compagne, l’azzurra non avrebbe raggiunto questo traguardo storico. Un risultato che ha fatto scoppiare in lacrime, lacrime di gioia, tutta l’Italia. Commoventi, infatti, sono le immagini che hanno fatto il giro del mondo di un’Elisa felicissima ed emozionata che abbraccia le compagne, ringraziandole ad una ad una. Da brividi, poi, il momento dell’Inno di Mameli: dopo la premiazione di Elisa Balsamo, tutte le sue compagne di squadra si sono schierate davanti al tricolore italiano cantando a squarciagola l’inno, regalando così un momento davvero speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Cigana (@simonecigana)