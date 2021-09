Bagnaia vince a Misano, Quartararo spione al parco chiuso: Fabio sbircia sotto le coperte [VIDEO]

SportFair

Ancora una festa in rosso! Dopo la splendida vittoria di Aragon, Pecco Bagnaia si è ripetuto oggi, a casa sua, conquistando il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini lasciandosi alle spalle Fabio Quartararo ed Enea Bastianini.

Una vittoria bellissima, a Misano, che solo il francese della Yamaha ha provato ad impedire a Bagnaia: Quartararo, però, nonostante sia riuscito ad avvicinarsi molto al pilota italiano della Ducati, non è riuscito a metterlo in difficoltà e a creare un vero e proprio duello per il successo finale.

Il pilota della Yamaha, al termine della gara, non è riuscito a spiegarsi come abbia fatto Pecco Bagnaia a non cedere sul finale e ha provato a darsi una spiegazione spiando le gomme della sua Ducati. Quarararo è stato pizzicato, infatti, mentre sbirciava la ruota posteriore della Desmosedici del pilota italiano sollevando le coperte per capirne il degrado, confrontandola poi con la sua.

Sarà riuscito a scovare qualche dettaglio importante per le prossime gare?