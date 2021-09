Quanto guadagna Antone Conte a Sky Sport? Compenso monstre e clausola d’uscita per l’ex Inter

SportFair

Non avrà trovato un’altra panchina dopo la separazione con l’Inter, ma Antonio Conte è comunque riuscito a trovare il modo di impegnare il proprio tempo, venendo anche lautamente retribuito. L’allenatore campione d’Italia in carica infatti è uno dei nuovi opinionisti di Sky Sport, si occuperà principalmente di Champions League ma commenterà anche i big match del calcio internazionale, in particolare quelli della Premier League e della Coppa d’Inghilterra, entrambe peraltro vinte alla guida del Chelsea.

Quanto guadagna Antonio Conte a Sky Sport?

Lo stipendio come opinionista di Sky Sport non è al livello di quello che riceveva dall’Inter, arrivata tra l’altro a riconoscergli 7,5 milioni di euro di buonuscita, ma la cifra che intascherà Antonio Conte è comunque monstre. Stando a quanto raccolto da Calcio e Finanza, l’ex ct guadagnerà tra i 200.000 e i 250.000 euro a stagione, con possibilità di lasciare l’emittente in caso di chiamata da parte di qualche club. Una clausola voluta a tutti i costi da Conte, così da essere pronto a sposare subito un nuovo progetto in caso di intesa con l’eventuale squadra a lui interessata.