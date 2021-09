Quanti soldi ha vinto Berrettini con i quarti agli US Open? Cifra già ‘pesantissima’ per il n°1 azzurro

SportFair

Il percorso di Matteo Berrettini agli US Open prosegue senza sosta, il successo ottenuto su Oscar Otte permette al numero uno azzurro di accedere ai quarti di finale di uno Slam per la terza volta consecutiva, un filotto che conferma la crescita esponenziale del giocatore romano. Sul suo cammino ci sarà adesso Novak Djokovic, una rivincita dopo la finale di Wimbledon vinta dal serbo in quattro set, considerata da Berrettini un insegnamento non da poco per la propria carriera. Il numero uno azzurro parte sfavorito ma non di certo battuto, avendo in tasca la certezza di diventare numero 7 del ranking ATP anche in caso di sconfitta.

Quanti soldi ha vinto Berrettini agli US Open

In attesa di concentrarsi sul match dei quarti di finale contro Novak Djokovic, Matteo Berrettini può già iniziare a contare i soldi vinti agli US Open con la vittoria ottenuta su Oscar Otte. Entrando tra i migliori otto, l’azzurro si è messo in tasca 425.000 dollari (circa 358.000 euro), montepremi destinato a salire in caso di avanzamento nel torneo:

675.000 dollari (circa 569.000 euro) per la semifinale;

1,25 milioni di dollari (circa 1,06 milioni di euro) per la finale;

2,5 milioni di dollari (circa 2,1 milioni di euro) per la vittoria dello Slam.

Cifre pesanti a cui però al momento Berrettini non ha intenzione di pensare, preferendo concentrarsi sulla terribile sfida con Djokovic che lo obbligherà a dar fondo a tutte le sue energie per provare a conquistare una memorabile vittoria.