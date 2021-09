Quando gioca l’Italia all’EuroVolley 2021? Gli azzurri sfidano la Lettonia per un posto nei quarti di finale

SportFair

La 32esima edizione dei Campionati Europei entra nel vivo: da domani, infatti, si giocheranno gli ottavi di finale della rassegna continentale. Le prime partite si disputeranno a Danzica che ospiterà le formazioni delle pool A e C, mentre a Ostrava, da domenica, giocheranno le squadre dei gironi B – tra le quali l’Italia – e D. Come noto proprio gli azzurri saranno i primi a scendere in campo qui in Repubblica Ceca e lo faranno alle ore 16 contro la Lettonia, con il match che sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e DAZN. Alle ore 19 è invece in programma la gara tra la Germania di Andrea Giani e la Bulgaria di Silvano Prandi. In casa Italia si vive con serenità questa prima giornata di riposo, arrivata dopo una fase preliminare durante la quale i ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno collezionato cinque vittorie in altrettante gare, al pari di Polonia (pool A) e i campioni olimpici della Francia (pool D). Se da un lato c’è soddisfazione, dall’altro rimane alta la concentrazione in virtù dell’importanza della posta in palio, con giocatori e staff consapevoli del fatto che nei match da dentro o fuori non si può sbagliare.

Le parole di Balaso

Tra gli azzurri che hanno già vissuto momenti simili in passato c’è Fabio Balaso che a tal proposito ha dichiarato: “siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose in questa prima fase, cinque vittorie su cinque è sicuramente un buon risultato che ci rende felici, ma ora siamo già tutti proiettati sulla prossima gara che sarà fondamentale per noi e per il nostro cammino, il nostro è un gruppo molto giovane nel quale non ci sono più i big che c’erano prima, ma nel quale riusciamo a stare bene tra di noi e a esprimere un bel gioco di squadra e credo che questa cosa sia molto importante perché si è creato un bellissimo clima. Tornando a ieri è stato bello giocare con il pubblico anche se ovviamente era tutto per loro e si è fatto sentire; le gare con i fans sugli spalti sono sempre diverse e più belle da vivere. L’obiettivo è focalizzare le attenzioni sul nostro gioco analizzando e concentrandoci su di noi. Abbiamo affrontato questa manifestazione cercando di sviluppare una ben precisa idea di gioco e credo che questa cosa si veda in campo. Nella prima parte del torneo ci siamo espressi abbastanza bene, ma ora dobbiamo solo pensare a continuare a lavorare con questa continuità. Quella di domenica sarà una gara emozionante che andrà affrontata con determinazione, sarà importante partire carichi e farci trovare subito pronti perché gli avversari non ci regaleranno nulla. Noi dobbiamo giocare con serenità, pensando solo a esprimere le nostre qualità e rimanendo focalizzati su ciò che prepariamo in allenamento; il resto verrà da sé”.

Il programma

Ottavi di finale

Danzica 11 settembre

MEF-04 ore 17.30 Russia (2C) – Ucraina (3A)

MEF-01 ore 20.30 Polonia (1A) – Finlandia (4C)

Danzica 12 settembre

MEF-02 Ore 17.30 Olanda (1C) – Portogallo (4A)

MEF-03 Ore 20.30 Serbia (2A) – Turchia (3C)

Ostrava 12 settembre

MEF-05 Ore 16 Italia (1B) – Lettonia (4D)

MEF-08 Ore 19 Germania (2D) – Bulgaria (3B)

Ostrava 13 settembre

MEF-07 Ore 16 Slovenia (2B) – Croazia (3D)

MEF-06 Ore 19 Francia (1D) – Repubblica Ceca (4B)

Quarti di finale

Si affronteranno le formazioni vincitrici degli ottavi di finale nelle stesse sedi di gioco.

Danzica, 14 settembre

MQF-01: vincente MEF-01 vs vincente MEF-04

MQF-02: vincente MEF-02 vs vincente MEF-03

Ostrava: 15 settembre

MQF-03: vincente MEF-05 vs vincente MEF-08

MQF-04: vincente MEF-06 vs vincente MEF-07

Semifinali

Katowice, 18 settembre

Vincente MQF-01 vs vincente MQF-04

Vincente MQF-02 vs vincente MQF-03

Finali

Katowice, 19 settembre