Finalmente torna la Champions League: il programma delle partite di martedì e dove vederle in tv

Cominciano finalmente i gironi di Champions League, si parte martedì 14 settembre con una serie di partite emozionanti che comprendono anche quella tra Malmoe e Juventus, in programma alle 21 in Svezia. Alle 18:45 il via con Cristiano Ronaldo che fa visita con il suo United allo Young Boys, mentre in serata c’è grande attesa per il match del Camp Nou tra Barcellona e Bayern Monaco. In campo infine anche il Chelsea di Lukaku che, inserito nel girone della Juve, se la vedrà con lo Zenit.

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE

Ore 18:45

Young Boys-Manchester United, visibile su Sky Sport Uno

Siviglia-Red Bull Salisburgo, visibile su Sky Sport Football

Ore 21:00