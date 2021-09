Si apre sabato la 6ª giornata di campionato: su DAZN tutta la Serie A, programma e orari

SportFair

La sesta giornata di campionato dopo il turno infrasettimanale, si apre sabato 25 con Spezia-Milan alle 15:00, subito dopo, scendono in campo Inter e Atalanta alle 18:00, seguite alle 20:45 da Genoa-Hellas Verona (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).

Si prosegue, domenica 26 le prime a scendere in campo sono Juventus e Sampdoria alle 12:30, nel pomeriggio, alle 15:00, in contemporanea Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina, alle 18:00 il derby di Roma con la stracittadina Lazio-Roma. Per concludere la serata alle 20:45 Napoli-Cagliari.

La sera di lunedì 27 il posticipo con Venezia-Torino alle 20:45 che chiude la giornata.

Serie BKT e calcio internazionale

La sesta giornata di Serie BKT si apre sabato 25 alle 14:00 con ben quattro incontri in contemporanea e Zona Gol e si conclude domenica sera alle 20:30 con Vicenza-Cremonese e Ternana-Spal.

Per il grande calcio internazionale anche questo weekend c’è la Liga spagnola, sotto i riflettori Alaves-Atletico Madrid (sabato 25 alle 14:00), Valencia-Atletico Bilbao (sabato 25 settembre alle 16:15) e Real Madrid-Villarreal (sabato 25 settembre alle 21:00).

A inizio settimana continuano gli appuntamenti con il calcio sudamericano tra Copa Sudamericana e Copa Libertadores.

DAZN Square

Protagonisti nella Square di DAZN in questo turno i match tra Genoa-Hellas Verona, Juventus-Sampdoria e Venezia Torino, insieme a Real Madrid-Villarreal e Parma-Pisa. Ad alternarsi alla conduzione saranno Marco Cattaneo e Marco Russo che commentano le partite insieme a Sergio Floccari, Dario Marcolin, Alessandro Matri, Andrea Barzagli, Simone Tiribocchi e Giampaolo Pazzini.