Si alza il sipario sui Campionati Europei di ciclismo: 1042 atleti in gara per 13 titoli in palio

SportFair

L’attesa è terminata, si alza il sipario sui Campionati Europei Elite, Under 23 e Juniores Strada in programma dall’8 al 12 Settembre a Trento (Italia). Nel corso delle cinque giornate di gare saranno 13 i titoli in palio: Strada e Cronometro per Junior, Under 23 ed Elite (maschili e femminili) oltre a quello del Mixed Relay. Tutte le prove in programma si annunciano di un livello tecnico particolarmente alto in considerazione degli atleti iscritti che, ad oggi, sono complessivamente 1042 in rappresentanza di 39 nazioni.

Le gare maschili

In campo maschile, per quanto riguarda la gara in linea di domenica 12 settembre, gli occhi saranno puntati sul tre volte campione del mondo, vincitore del primo titolo europeo elite nel 2016, lo slovacco Peter Sagan che troverà sulla propria strada altri corridori che hanno già vestito in carriera la maglia di Campione Europeo: il norvegese Alexander Kristoff, primo nel 2017 e l’italiano Matteo Trentin che conquistò il titolo nel 2018. A questi si aggiungono, tra gli altri, i belgi Philippe Gilbert e Remco Evenepoel, già campione europeo della prova a cronometro nel 2019, nonché lo sloveno vincitore delle ultime edizioni del Tour de France, Tadej Pogacar. L’italiano Filippo Ganna, oro nell’inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo e Campione del Mondo della prova a cronometro, sarà uno dei big in gara nella prova contro il tempo (giovedì 9 settembre) alla quale parteciperanno anche il Campione Europeo uscente Stefan Kung (Svizzera), il belga Evenepoel e il francese Remi Cavagna.

Le gare femminili

Tra le donne (gara in linea in programma sabato 11 settembre) la nazionale di riferimento sarà quella dei Paesi Bassi che schiererà alla partenza le vincitrici di quattro Campionati Europei dei cinque finora disputati: Anna van der Breggen (2016), Marianne Vos (2017), Amy Pieters (2019) e la detentrice del titolo, campionessa olimpica in carica, Annemiek van Vleuten oltre alla forte passista Ellen van Dijk. A sfidare la corrazzata olandese ci saranno, tra le altre, la danese Cecilie Uttrup Ludwig, la svizzera Marlen Reusser, la belga Lotte Kopecky e le italiane Marta Cavalli ed Elisa Balsamo, quest’ultima vincitrice lo scorso anno del titolo tra le Under 23.