Torna la Serie A su DAZN con la novità ‘Zona Gol’: tanti big-match in programma nella 3ª giornata

Dopo la pausa torna la Serie A TIM. Il terzo turno di campionato su DAZN si apre sabato 11 settembre alle 15:00 con Empoli-Venezia, seguita dal big match tra Napoli e Juventus, in programma alle 18:00, e da Atalanta-Fiorentina alle 20:45. Domenica 12 alle 12:30 è la volta di Sampdoria-Inter, seguita alle 15:00 da Spezia-Udinese, Cagliari-Genoa e Torino-Salernitana. Alle 18:00, invece, scendono in campo Milan e Lazio seguite da Roma-Sassuolo alle 20:45. La giornata si chiude lunedì sera alle 20:45 con il posticipo tra Bologna e Hellas Verona.

Zona gol

Domenica dalle 14:30 live su DAZN Zona Gol, il programma dedicato alla Serie A TIM che racconta in diretta i risultati dei tre match domenicali che si giocano in contemporanea per ogni turno di campionato. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

Serie BKT e calcio internazionale

Anche per la Serie BKT si apre il terzo turno di campionato con l’anticipo tra Benevento e Lecce, in programma venerdì sera alle ore 20:30. La giornata si conclude domenica 12 settembre con il posticipo Pordenone-Parma. Alla programmazione completa del Campionato, si affiancherà come di consueto Zona Gol con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol. Per il grande calcio internazionale, invece, torna la Liga spagnola. A spiccare in questo fine settimana sono i match Espanyol-Atl.Madrid (domenica 12 settembre alle 14:00) e Real Madrid-Celta Vigo (domenica 12 settembre alle 21:00).

Europa League, Conference League e sorteggi UWCL

Da non perdere mercoledì 15 settembre l’appuntamento con l’Europa League, che apre la fase a gironi con l’anticipo Spartak Mosca-Legia Varsavia, in programma mercoledì alle 16:30. Giovedì 16 settembre, invece, al via anche la Conference League che su DAZN vedrà live alle 18:00 la sfida Rennes-Tottenham, mentre alle 21:00 quella tra Roma e Cska Sofia. Lunedì 13 settembre alle ore 13:00 DAZN trasmetterà anche i sorteggi della Uefa Women’s Champions League, che la piattaforma di streaming, in partnership con YouTube, ha reso disponibile per tutti i tifosi fino al 2025. Per le italiane si qualifica ai gironi, per la prima volta nella storia, la Juventus Women. Le bianconere hanno infatti battuto il Vllaznia conquistando il passaggio alla fase successiva.

DAZN Square

Protagonisti nella Square di DAZN in questa terza giornata di Serie A TIM i match tra Atalanta-Fiorentina, Bologna-Hellas Verona e Sampdoria-Inter. Ad alternarsi alla conduzione saranno Marco Cattaneo e Marco Russo che commenteranno le partite insieme a Massimo Donati, Giampaolo Pazzini, Borja Valero, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Dario Marcolin e Marco Parolo.