Non c’è un attimo di respiro, scatta subito il turno infrasettimanale: il programma DAZN della 5ª giornata di Serie A

SportFair

Questa sera si apre la quinta giornata di campionato con il turno infrasettimanale in programma interamente su DAZN (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora), le prime a scendere in campo sono Bologna e Genoa alle 18:30, seguite alle 20:45 da Atalanta-Sassuolo e Fiorentina-Inter. Si prosegue mercoledì 22 sempre alle 18:30 con Salernitana-Hellas Verona e Spezia-Juventus, a chiudere la serata Cagliari-Empoli e Milan-Venezia alle 20:45. Giovedì 23 alle 18:30 è la volta di Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, seguite alle 20:45 da Roma-Udinese.

Serie BKT e calcio internazionale

La quinta giornata di Serie BKT si è aperta lunedì 20 con l’anticipo Frosinone-Brescia, martedì 21 alle 18:00 si incontrano Benevento-Cittadella e Alessandria-Ascoli, a seguire, alle 20.30, cinque partite in contemporanea con: Crotone-Lecce, Pisa-Monza, Cosenza-Como, Spal-Vicenza e Pordenone Reggina. Per concludere la giornata, mercoledì 22 settembre alle 18:00, si sfidano Ternana-Parma e alle 20:30 Cremonese-Perugia. Per il grande calcio internazionale, come sempre vedremo gli eventi della Liga spagnola, a spiccare questa settimana i match Getafe-Atletico Madrid (martedì 21 alle 19:30), Real Madrid-Maiorca (mercoledì 22 settembre alle 22:00) e Cadice-Barcellona (giovedì 23 alle 22:00). Su DAZN anche due appuntamenti con la Carabao Cup: Manchester City-Wycombe Wanderers (martedì 21 alle 20:45) e Manchester United-West Ham (mercoledì 22 alle 20:45). Appuntamenti anche con il calcio sudamericano tra Copa Sudamericana e Copa Libertadores.

DAZN Square

Protagonisti nella Square di DAZN (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora) in questo turno infrasettimanale i match tra Atalanta-Sassuolo, Fiorentina-Inter, Cagliari-Empoli, Milan-Venezia, Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli insieme ai due appuntamenti della Carabao Cup. Ad alternarsi alla conduzione saranno Marco Cattaneo e Marco Russo che commentano le partite insieme ad Andrea Barzagli, Borja Valero, Marco Parolo, Simone Tiribocchi, Giampaolo Pazzini e Alessandro Matri.