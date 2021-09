Abbonati furiosi per i disservizi, Paolo Dal Pino però difende DAZN: “serve tempo per correggere gli errori”

SportFair

Sono state tante le lamentele rivolte a DAZN dai propri abbonati per alcuni disservizi verificatisi nel corso delle prime tre giornate di Serie A, post social duri e accuse pesanti nei confronti della piattaforma streaming che ha acquisito i diritti del massimo campionato italiano. Una situazione complicata su cui si è soffermato Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A e vice-presidente vicario della FIGC, intervenendo ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento: “il campionato è appena iniziato, bisogna dare tempo a Dazn affinchè corregga, insieme ai propri partner, gli errori che ci sono stati. La Serie A si aspetta un prodotto e una distribuzione di prima qualità, questo è molto chiaro anche a Dazn: sono convinto che le sbavature della prima fase possano essere corrette, noi ce lo aspettiamo”.

Questione stadi

Riguardo la totale riapertura degli stadi di Serie A, Paolo Dal Pino ha poi concluso: “vorremmo molto che il Governo prendesse in considerazione la nostra unica richiesta, quella di tornare a riempire gli stadi: le società non possono più reggere una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai club esteri e di svantaggio economico con tutti gli impegni presi per mantenere le squadre al vertice. E’ cominciato un campionato affascinante, avremo come l’anno scorso una lotta fino all’ultimo minuto per diverse posizioni di classifica. Dispiace vederlo iniziare soltanto con il 50% del pubblico e non col 100% come avvenuto in Inghilterra, che oggi è purtroppo il mercato di riferimento, o anche in Francia“.