Il Milan perde nuovamente Ibrahimovic: lo svedese si ferma di nuovo, salterà la sfida col Liverpool

Il Milan perde nuovamente Ibrahimovic. Il calciatore svedese, tornato in campo con i rossoneri lo scorso weekend, rendendosi protagonista nella sfida tra Milan e Lazio, mettendo anche a segno una rete, non sarà in campo nell’esordio in Champions League.

Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic nella sfida di domani contro il Liverpool: lo svedese ha accusato un problema al tenide d’Achille e non è stato quindi convocato per la sfida di Champions.