Juventus-Milan, le probabili formazioni e dove vedere il big match dello Stadium: data, ora e canale tv

La quarta giornata del campionato di Serie A offre uno dei più spettacolare big match dell’intera stagione, ovvero la sfida Juventus-Milan, in programma domenica 19 settembre allo Stadium. Una gara da dentro o fuori soprattutto per i bianconeri, reduci da un pessimo avvio di stagione e già a -8 dai rossoneri, capaci invece di vincere 3 partite su 3 in questo campionato. Entrambe inoltre arrivano da due trasferte di Champions: semplice per la Juve con la vittoria di Malmoe, più complicata per il Milan costretto a cedere 3-2 contro il Liverpool.

La probabile formazione di Allegri

Massimiliano Allegri si porta dietro alcuni dubbi, che dovrebbe sciogliere poco prima del fischio d’inizio. Federico Chiesa è recuperato ma partirà dalla panchina, con Cuadrado che completerà il tridente offensivo con Morata e Dybala. Szczesny confermato in porta, con la coppia Chiellini-De Ligt al centro della difesa. A centrocampo giocherà Locatelli, con Bentancur e Rabiot ai suoi lati.

La probabile formazione di Pioli

Emergenza piena per Pioli in vista del big match con la Juventus, l’allenatore rossonero dovrà fare a meno di Ibrahimovic e Giroud in attacco e di Calabria in difesa. Davanti giocherà Rebic con alle spalle il tridente formato da Saelemaekers, Diaz e Leao. Terzino destro invece potrebbe essere Tomori, con la coppia centrale che sarebbe in tal caso Romagnoli e Kjaer.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata;

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic;

Juventus-Milan, data e canale tv:

Il match della 4ª giornata di Serie A fra Juventus e Milan sarà trasmesso domenica 19 settembre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).